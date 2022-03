Onze TV-tips: Een bizarre koning, een luchtige oorlogsfilm en vroegtijdig afscheid

The barefoot emperor

Canvas, Wo, 23.15u

Na een schotwond te hebben opgelopen tijdens een ongelukkig incident, wordt de koning der Belgen wakker op een Kroatisch eiland, ooit de beroemde zomerverblijfplaats van Tito. Terwijl hij probeert het eiland te ontvluchten om zijn koninkrijk te redden, wordt aangekondigd dat de koning gekozen is om de eerste keizer van het nationalistische Nova Europa te worden. Deze tragikomische film met Peter van den Begin deed het zeer goed op de Europese filmfestivals. (tove)

Uit elkaar

NPO2, Wo, 23.32u

Een zeer ontroerend en tegelijk aangrijpend tweeluik waarin oudere koppels worden gevolgd die na een lang en gelukkig huwelijk samen in de nadagen van hun leven nog op een keerpunt staan. Bij elk van de koppels is er bij één van de partners dementie vastgesteld. Hoewel er van overlijden nog geen sprake is, dwingt de ziekte hun geliefde om nu al afscheid te nemen van een gedeeld leven. Deze documentaire volgt koppels tijdens hun pogingen om daarmee om te gaan. (tove)

Whiskey tango foxtrot

VTM4, Wo, 20.35u

Journaliste Kim Barker reist in 2002 af naar Afghanistan om verslag uit te brengen van de situatie aan het front. In Kabul ontmoet ze al snel collega-journalisten die haar op sleeptouw nemen. Voor deze biografische oorlogskomedie kon men rekenen op uitstekende prestaties van Tina Fey en Margot Robbie. Hoewel sommige momenten zeer luchtig van toon zijn, zijn veel van de sequenties zeer geloofwaardig weergegeven, met dank aan het acteerniveau van de dames. (tove)