Inspecties bij Waalse Orpéa-vestigingen leiden niet tot gerechtelijke acties

De inspecties bij de Waalse woonzorgcentra van de Orpéa-groep hebben in twee of drie vestigingen problemen aan het licht gebracht, die evenwel niet ernstig genoeg zijn voor een klacht bij het parket. Dat zei Waals minister van Gezondheid Christie Morreale dinsdag in de bevoegde commissie van het Waals Parlement.

“Op basis van de informatie over de talrijke inspecties in de woonzorgcentra van de groep in Wallonië waarover we vandaag beschikken, werden geen feiten vastgesteld die gerapporteerd zouden moeten worden aan het parket”, aldus de minister.

Orpéa kwam vorige maand in Frankrijk in opspraak na de publicatie van het boek ‘Les fossoyeurs’. Daarop vroeg Morreale haar administratie om controles te voeren in de Waalse vestigingen van de Franse groep.

Op basis van de eerste resultaten blijkt dat de normen inzake personeelskader in de vestigingen voldoen of eraan gewerkt wordt. Ook de kwaliteit van de maaltijden is bevredigend. Bij twee of drie instellingen zijn er wel gebreken bij de maaltijden of de organisatie van de zorg vastgesteld. Er werden verwittigingen uitgeschreven, maar gerechtelijke stappen waren niet gerechtvaardigd, aldus nog de minister.