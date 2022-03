Balgevoel heeft hij ook: Tadej Pogacar al jonglerend voor start tweede etappe Tirreno-Adriatico

Leuke beelden vanuit de Tirreno-Adriatico. Voor de start van de tweede etappe had iemand er niets beter op gevonden dan een bal in de voeten van Tadej Pogacar te passen. ‘Eens kijken wat hij ermee doet’, moet de persoon in kwestie gedacht hebben. De 22-jarige Sloveen begon dan maar wat te jongleren. Dat lukte vrij aardig, maar we zien hem toch liever op een koersfiets bezig.