Kunstuur haalt internationale topkunst naar Hasselt

Hasselt

Wat hebben Emile Claus, Permeke of Albert Servaes te maken met Tom Boonen, Stijn Meuris en Marc van Ranst? Dat komt u vanaf begin april te weten in het oude Hasseltse stadhuis. Kunstuur brengt Belgische topkunstwerken uit de vorige eeuw samen met de stem van een resem bv’s. Bekende Vlamingen vertellen een verhaal bij elk werk. In een uurtje heb je de tentoonstelling gezien, vandaar de naam Kunstuur. Het is een laagdrempelige manier voor jong en oud om kennis te maken met Belgische kunstgeschiedenis.