Steeds meer mannen in het roze: bontgekleurde beroemdheden maken een statement

Toen acteur Jeremy Strong (43) samen met zijn collega’s van de dramaserie Succession tijdens de Screen Actors Guild Awards op het podium geroepen werd, ging de aandacht niet hun award of speech. Het was het roze, fluwelen kostuum van Strong dat met alle aandacht ging lopen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn Amerikaanse collega James Bond Daniel Craig, die vorig jaar hetzelfde deed op de première van No Time to Die. Dat de kleur ook steeds vaker opduikt in de herencollecties van grote modehuizen, van Prada tot pakweg Paul Smith , is volgens stylisten een positieve evolutie.