Roemeense kruimeldief krijgt 18 maanden cel voor inbraken in Sint-Truiden

Sint-Truiden

Een 39-jarige Roemeen is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel voor het plegen van vijf inbraken en een diefstal in Sint-Truiden. In september en oktober sloeg de man toe.

De aangehouden dader graaide onder meer een handtas met portefeuille mee. Daarnaast ging hij nog aan de haal met drie fietsen, een damesfiets, een heggenschaar, een rugzak en een doos met een dartsbord in. Een inbraakpoging mislukte. Met de bankkaart uit de portefeuille ging de man twee keer shoppen in een nachtwinkel voor in totaal bijna 90 euro. De feiten waren te zien op de bewakingsbeelden. Ook troffen de speurders gestolen spullen op de man aan tijdens een fouille. De dertiger bekende de feiten, maar beweerder zich niets meer te herinneren. Bovenop de 18 maanden cel legde de rechter hem een boete van 1.200 euro op. De 420 euro die hij in zijn bezit had, verklaarde de rechter verbeurd. (GeHo)