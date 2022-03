Poetshulp krijgt 6 maanden cel voor diefstal van 13 flessen wijn uit restaurant

De bal ging aan het rollen toen de eigenaar van het restaurant in Borgloon naar de politie stapte en een klacht neerlegde tegen de zaakvoerder van de poetsploeg, nadat bleek dat er heel wat voorraad sterke drank en wijn verdwenen was. Verder werd er volgens de procureur ook af en toe geld uit de kassa meegenomen. De diefstallen vonden plaats tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020.

Op camerabeelden was te zien hoe een poetshulp samen met een vriend spullen wegnamen. “Binnen het poetsbedrijf werd al snel duidelijk om welke werknemer het ging. Die man werd verhoord en gaf op zijn beurt de naam van zijn kompaan door”, aldus de procureur.

De poetshulp zelf kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechter. Zijn kameraad nam wel het woord. “Ik ging die dag mee met een vriend naar zijn werk. Ik heb toen een klein foutje gemaakt, dat klopt. Ik heb een fles wijn meegenomen, maar die kostte maar 9 euro”, zo sprak hij.

6 maanden cel

Volgens de burgerlijke partij ging het echter om meer dan één fles. Zij vroegen schadevergoedingen van 6.980 euro en 26.166 euro voor het geld uit de kassa en de waarde van de schuimwijnen en flessen sterke drank die gestolen werden.

Volgens de rechter is het bewezen dat de poetshulp zelf in totaal dertien flessen wijn meenam. “Maar aangezien er aan de hand van de camerabeelden niet duidelijk kon gemaakt worden wanneer het ging om wijn, schuimwijn of sterke drank en over welke merken het ging, valt de schade moeilijk te bewijzen”, aldus de rechter. “De rechtbank begroot de schade dan ook in redelijkheid op 260 euro voor de gestolen flessen en 40 euro voor de administratieve kosten.”

De poetshulp kreeg een celstraf van 6 maanden en een geldboete van 1.200 euro opgelegd. Zijn vriend werd veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van 3 maanden en een geldboete van 800 euro.