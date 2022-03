Het belangrijke aspect van seks dat we te veel relativeren: relatie-expert Rika Ponnet deelt verhalen uit haar praktijk

Gaan we in al ons gepraat over seks niet te veel voorbij aan iets dat heel basic, maar toch zo belangrijk is? Seks met penetratie: wordt het belang daarvan, de intensiteit, de verbondenheid, niet te zeer gerelativeerd? Relatie-experte Rika Ponnet deelt een verhaal uit haar praktijk, over hoe je ook na veel seks nog steeds voor de eerste keer de echte magie kan ontdekken.