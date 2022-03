John ‘order order’ Bercow mag parlement niet meer in omdat hij medewerkers jarenlang pestte

De voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow, wordt door een onafhankelijk onderzoek bestempeld als “seriële pestkop” en leugenaar. Hij mag al gevolg van het onderzoek het parlement niet meer binnen. “Als hij nog parlementslid was geweest, had hij uit het Lagerhuis moeten worden gezet”, klinkt het.

Een decennium lang was hij voorzitter maar gedurende die tijd zou zijn gedrag “beneden alle pijl” geweest zijn, blijkt uit het onderzoek waar The Guardian over bericht. Er werden maar liefst 21 van de 35 klachten van oud-personeel tegen hem als gegrond verklaard. In het rapport staat dat “het gedrag van de beklaagde zo ernstig was, dat hij uit het huis had moeten worden gezet” en “nu wordt aangeraden hem nooit nog toegang tot het parlement te geven”.

Bercow gaf een verklaring over de bevindingen en noemde het onderzoek “amateuristisch”. Hij beweerde dat de klagers zich hadden verzet tegen zijn poging om het parlement te moderniseren. "Dit onderzoek dat een afschuwelijke 22 maanden geduurd heeft, met hoge kosten voor de belastingbetaler, heeft jammerlijk gefaald”, klonk het.