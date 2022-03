Dochter Steve Jobs (23) wordt model

Eve, de dochter van Apple-oprichter Steve Jobs, kondigde afgelopen maandag op Instagram aan dat ze heeft getekend bij een modellenbureau. De 23-jarige deelde een kiekje van zichzelf met het bijschrift: “Nu vertegenwoordigd door @dnamodels.”

DNA Model Management vertegenwoordigt ook wereldbekende modellen als Doutzen Kroes en Emily Ratajkowski.

Hoewel Eve nieuw is bij het modellenbureau, is ze niet nieuw in de wereld van het modellenwerk. Tijdens de Paris Fashion Week in september 2021 liep ze ook al over de catwalk voor Coperni.

