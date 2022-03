Elise Mertens treft Maryna Zanevska of Oekraïense Marta Kostyuk in tweede ronde in Indian Wells

De loting voor het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells heeft duidelijk gemaakt wie de eerste tegenstander van Elise Mertens (WTA 23) kan worden in de tweede ronde.

De Hamontse, het twintigste reekshoofd, is vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde wacht mogelijk een Belgisch onderonsje met Maryna Zanevska (WTA 68). Die moet dan wel haar eerste ronde winnen van de negentienjarige Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 54). Zanevska, een Belgische met Oekraïense roots, leidt met 2-0 in de onderlinge duels met haar voormalige landgenote maar de laatste confrontatie tussen beide vrouwen dateert wel al van 2019.

Alison Van Uytvanck (WTA 58) ontmoet in de eerste ronde een kwalificatiespeelster. Bij winst wacht in de tweede ronde de Kazachse Elena Rybakina (WTA 20), het zeventiende reekshoofd.

Greet Minnen (WTA 80) verloor maandag haar eerste ronde in de kwalificaties. De Kempense, die het topreekshoofd was in de voorrondes, moest de duimen leggen voor de Japanse Mai Hontama (WTA 126). Kirsten Flipkens (WTA 333) slaagde er wel in de eerste horde te nemen. Zij versloeg de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 92). Om de hoofdtabel te halen moet ze dinsdag haar duel winnen van een andere Amerikaanse, Catherine McNally (WTA 172).