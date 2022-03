De Hamburgers zijn klaar voor carnaval

In samenwerking met de gemeente Ham, en de lokale horeca zal Oostham weer drie dagen carnaval kunnen beleven en zullen prins Frederick I en zijn prinses Sofie eindelijk de scepter kunnen zwaaien. Op vrijdag 1 april wordt het weekend geopend met een carnavaleske kroegentocht langst de Oosthamse kroegen, en dit vanaf 19u11.Op zaterdag 2 april start de dag met een bloemenhulde aan het standbeeld van 'den brave burger', waarbij de ontvallen carnavalvrienden worden herdacht tijdens een mooi, ingetogen moment. Nadien omstreeks 16u11 is het tijd voor de plechtige opening van de kermis. Hierbij trekt de Raad van Elf, samen met het prinsenpaar, van foorkramer tot foorkramer. Zondag 3 april is het dan eindelijk tijd voor apotheose. Vanaf 14u11 trekt de 42ste carnavalstoet door de straten van Oostham. ​Nadien gaat het feest tot in de vroege uurtjes verder in zaal Kristoffelheem, op het grote stoetbal.