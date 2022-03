Handmade in Belgium-label voor IJs Magazijn

“Met het Handmade in Belgium-label zet Unizo ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken”, licht Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg toe. “Debby en Kristof passen met hun ambachtelijk gedraaid ijs perfect in dit plaatje. Wij zijn dus zeer blij om hen aan onze eregalerij van Limburgse HIB-labelhouders toe te voegen.”Van hobby naar webshop naar winkel Debby Broux bakte als hobby graag taarten, maar kon de benodigdheden moeilijk vinden. Daarom startte ze met de webshop Het Zoete Magazijntje, waarmee ze een ruim assortiment aanbiedt van bakbenodigdheden, taartmaterialen, eetbare prints voor gebak, enzovoort. Toen ze nadien Kristof, een échte bakker-patissier, tegen het lijf liep, werd de hobby een fulltime bezigheid. “We gingen zelf taarten en andere zoetigheden bakken, vooral voor feesten en events. Toen die activiteiten door corona helemaal stilvielen, hebben we van de nood een deugd gemaakt, en zijn we in een hoekje van het voormalige magazijn met een fysieke winkel gestart. Dit zowel met de bakbenodigdheden uit de webshop, als met zelfgemaakt gebak, koekjes en chocolade. Het Zoete Magazijntje is nu dus een webshop én een leuke winkel voor fijnproevers, die al dan niet zelf de lekkernijen willen maken.”Nadat Debby en Kristof zich verder gingen bijscholen, werd het aanbod uitgebreid met zelf gedraaid ijs. “Onder de naam IJs Magazijn richtten we in 2021 een ruimte ingericht als afhaalpunt voor kwaliteitsvol ijs. Een succes, want klanten weten de weg al erg goed te vinden. We hebben dus letterlijk en figuurlijk onze draai gevonden. Het behalen van het officiële Handmade in Belgium-label voor ons vers gedraaid ijs is een zeer leuke bevestiging dat we de juiste weg gekozen hebben.”