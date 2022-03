Astrid Coppens: “Ze raadden ons aan om ons kindje te laten weghalen. Het was de druppel om te breken met Amerika”

Astrid Coppens: “Ik heb nergens spijt van. Ik was toen anders. Mijn leven was anders.” — © Mous Lamrabat

“Zijn mijn angles goed?” Af en toe schemert er nog wat vintage Hollywood Astrid door bij Astrid Coppens, wanneer ze een badpak van Astrid Black Label shoot in de Namibische woestijn. Ze heeft haar leven nochtans over een andere boeg gegooid. Leeft nu voor haar werk en haar gezin en brengt zowaar vanaf deze week dochtertje Billie-Ray (2,5) met de bakfiets naar school. “Ik een bakfietsmoeder, wie had dat kunnen denken?”, zegt ze, in de fraaie woestijnlodge waar ze de tiende verjaardag van haar modelabel viert. “Ik ben kalmer geworden. Ik heb het gehad met fake gedoe.”