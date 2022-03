Houthalenaar laat vriendin dood achter na overdosis GHB: 4 jaar cel gevorderd

Het was op 18 februari 2020 dat een vriendin, A. H. levenloos aantrof in een bed langs de Vredelaan in Houthalen-Helchteren. De avond voordien was het slachtoffer er met de Houthalenaar in bed beland. “Om seks te hebben onder invloed van GHB”, klonk het dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank. Zo ver kwam het niet. Na inname van de drugs viel het koppeltje in slaap in de flat. ’s Morgens vroeg vond de betichte zijn vriendin zonder hartslag of ademhaling terug langs zich in zijn bed. Met bloed dat uit de neus kwam. “En dan doet hij niets. Dit tart alle verbeelding”, zuchtte advocate Kato Laeremans namens de moeder van A. H. “Hij verwittigt de hulpdiensten niet, vertrekt naar zijn werk en gooit de GHB in de vuilnisbak. Terwijl hij met zijn collega’s naar een werf in Merksem rijdt, valt hij zonder schuldgevoelens in slaap in de bestelwagen op het moment dat zijn vriendin ligt te creperen.” Rond de middag vraagt de betichte een vriendin om te checken hoe het met A. H. is. “Hij wist goed genoeg dat zij haar dood zou aantreffen.” “Het was een paniekreactie”, aldus de verdachte.

Ook XTC en ketamine

Toxicologisch onderzoek wees uit dat het om een langdurig overlijden ging. A. H. had in haar bloed naast GHB ook nog sporen van ketamine en MDMA of XTC. Zowel de hoeveelheid GHB en XTC waren voldoende om de dood te veroorzaken. De verdediging bij monde van advocaat Michiel Van Kelecom greep het in zijn pleidooi aan. “Ik betwist niet dat mijn cliënt de GHB heeft verschaft, maar wel dat deze de dood heeft veroorzaakt. Het is niet duidelijk aan welke drugs ze overleden is.” De andere verdovende middelen had de vrouw zelf in haar bezit. De raadsman wees erop dat in de portefeuille van A. H. sporen werden gevonden van XTC. Ook benadrukte hij dat de jonge vrouw de gewoonte had om drugs te gebruiken. Hij vroeg om de Houthalenaar, die zich nadien liet opnemen om af te kicken, een werkstraf op te leggen. Kato Laeremans stelde dat A. H. weigerde om GHB te gebruiken. “Ze stond er afkerig tegenover. Haar vader is immers overleden aan een overdosis GHB.” Even voordien had de procureur 4 jaar cel en 8.000 euro boete gevorderd tegen de Houthalenaar. “Het is duidelijk dat de 21-jarige vrouw stierf aan een gecombineerde overdosis drugs. De dosis GHB was potentieel dodelijk.”

Leverancier

Nog op de beklaagdenbank zat een 30-jarige Zonhovenaar. Hij was niet op de bewuste avond aanwezig, maar voorzag de Houthalenaar van de GHB. De dertiger moet zich verantwoorden voor het verschaffen van drugs met de dood tot gevolg. Op zijn strafblad prijken nog andere drugsgerelateerde feiten. Het openbaar ministerie vorderde voor hem 50 maanden cel en 8.000 euro boete. “Het spijt me wat er gebeurd is. Heel erg”, luidde het. Zijn advocaat Luk Delbrouck betwistte eveneens dat het bewezen was dat het de GHB was die tot haar dood geleid heeft. “Blijkbaar was het niet de eerste keer die dag dat ze GHB had ingenomen. Bovendien is het niet bewezen welke drugs nu het meest doorslaggevend geweest is. Was het de XTC of de GHB? Ook is het slachtoffer geen leek inzake het gebruik van verdovende middelen. Zij draagt zelf eveneens verantwoordelijkheid. Ze werd immers niet gedwongen om drugs te nemen. Ik vraag om mijn cliënt een straf onder voorwaarden op te leggen voor enkel het verschaffen van de drugs.” “Men tracht hier de verantwoordelijkheid in de schoenen van het slachtoffer te schuiven”, pareerden de advocaten aan de overzijde. Vonnis op 4 april.