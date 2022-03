Een cocktail met eiwit en chips van inktvis: zo maak je de chique Beverly Bills

Shake deze romige cocktail met Los Angeles vibes en maak je avond meteen goed. De Beverly Bills is snel gemaakt, heeft alle allures van een chic drankje en is ook nog eens superlekker. Het gevoel van Rodeo Drive, palmbomen en zon krijg je er gratis bij.

Beverly Bills

Voor 1 persoon - 5 minuten

Nodig

30 ml wodka

30 ml cointreau

30 ml limoensap

1 eiwit

ijsblokjes

zeste van limoen

Doen

Shake wodka, cointreau, limoensap en eiwit met ijs. Zeef in een gekoeld glas. Garneer met zeste van limoen.

Inktvischips

Chips zijn maar chips, zelfs al komen ze tegenwoordig in de gekste smaken. Echt interessant wordt het als je naar internationale supermarkten gaat en je laat verrassen door dingen die je niet per se kent. Wij zijn verliefd geworden op deze snacks met de smaak van licht geroosterde inktvis, maar alles met wasabi en zoete chili is ook een hit.

www.sun-wah.be