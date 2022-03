ABVV-mannen strijken de was van hun vrouwelijke collega’s: “Normaal gaat het vanuit de droogkast zo de kast in”

“Eigenlijk doe ik dit thuis niet zo vaak”, zegt Vleugels. “Af en toe strijk ik wel eens een hemd, maar de rest plooi ik gewoon op als het uit de droogkast komt en dan gaat het zo de kast in. Ik hoop dat ik straks geen al te grote gaten in de kleding van mijn collega heb gemaakt, maar tot nu toe valt het best mee. Ze heeft dan ook richtlijnen gegeven. Alles met een printje binnenstebuiten draaien en het ijzer niet te warm zetten. Ik denk dat ze risico’s wilde vermijden.”

Ludieke actie

“Uiteraard is dit een ludieke actie”, lachen de vrouwelijke collega’s, terwijl ze bij een lekkere kop koffie de mannen aan de strijk gade slaan. “Jaarlijks is er op 8 maart Internationale vrouwendag: de dag waarop vrouwen strijden voor hun rechten, zowel op de werkplek als in de privésfeer. Daarom is deeltijds werk zelden een vrije keuze van vrouwen, maar eerder een manier om werk en gezin te kunnen combineren. De huishoudelijke taken komen dan ook nog steeds hoofdzakelijk bij vrouwen terecht. En één van deze lastige taken is en blijft de strijk.”

Of de mannen voor hun inspanningen vergoed worden blijft een open vraag, maar als dat al zou gebeuren, zouden ze misschien voor dezelfde gevulde wasmand meer binnenhalen. “Vrouwen verdienen immers 22,7 procent minder dan mannen. Als we rekening houden met de gemiddelde arbeidsduur - want bijna de helft van de vrouwen werkt deeltijds - dan blijft er een loonkloof van 9,1 procent die in de chemiesector zelfs bijna zo hoog ligt. Precies daarom is de Internationale Vrouwendag nog altijd erg nodig.”

Dirk JACOBS