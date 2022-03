Neos Kuringen op verkenning in Domein Kiewit

"We genoten we van wandeling door waardevol natuurgebied en een adembenemend decor van meer dan 1000 vijvers waar honderden zeldzame dieren en planten zich thuis voelen. Onze leden waren weer talrijk komen opdagen omsamen te genieten van dit prachtig uitzicht. De wandelaars werden in drie groepen verdeeld: 2,5 km. of 6,5 km of 0 km. Dus iedereen kan mee op uitstap, ook de leden die niet kunnen wandelen."