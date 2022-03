Rusland dreigt ermee gastoevoer naar Europa stop te zetten als westerse boycot er komt

“Dat zou catastrofale gevolgen hebben voor de globale gasbedeling en zal de olieprijs doen verdubbelen”, zei Novak. Hij heeft het over potentiële prijzen van 300 dollar per vat. Nu is dat minder dan de helft. “Het is ons volste recht om een embargo in te stellen.”

Donderdag zitten de Europese leiders samen over een boycot op olie en gas uit Rusland. Dat belooft geen eenvoudige zaak te worden: de lidstaten van de Europese Unie halen 40 procent van hun gas en 30 procent van hun olie vanuit Rusland, en als die toevoer wegvalt is er geen eenvoudige noodoplossing voorhanden.