De Zuid-Amerikaanse saus die eigenlijk door een Ier zou zijn uitgevonden: zo maak je chimichurri

Fijngehakte groene kruiden als peterselie, koriander, oregano … en knoflook, azijn en olijfolie. Dat zijn in een notendop de ingrediënten van chimichurri. Gemengd krijg je een sausje dat op pesto lijkt maar heel anders smaakt. Vooral op geroosterd vlees kan het een heerlijke toevoeging zijn. Oorspronkelijk komt chimichurri uit de Argentijnse of Uruguayaanse keuken, al gaat de legende dat een Ier het sausje zou hebben uitgevonden. Ene Jimmy McCurry – een onafhankelijkheidsstrijder in Argentinië – zou ermee op de proppen zijn gekomen. Omdat niemand zijn naam kon uitspreken ging het sausje uiteindelijk de geschiedenis in als chimichurri.