De invasie van Rusland in Oekraïne raakt jong en oud. In de Rijke Beukelaarstraat in het centrum van Antwerpen zong een jongetje eerder deze avond over de oorlog in Oekraïne. Hij zong over vrede. “Poetin is streng voor zijn volk. Waarom doet hij zo tegen Oekraïne? Ik begrijp het niet. Ik wil gewoon vrede. Waarom?”, klonk het.