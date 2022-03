Een vrouw (49) uit Scherpenheuvel-Zichem is maandag rond 17 uur aangifte komen doen van beschadigingen aan haar wagen op het commissariaat in Diest. De agent stelde echter vast dat de vrouw te veel gedronken had. Ze gaf toe dat ze met de auto was gekomen. Na een positieve alcoholtest werd haar rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. siol