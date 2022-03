Gallo-Romeins Museum organiseert lezing rond wijncultuur in de Romeinse tijd

Tongeren

Jaarlijks organiseert het Gallo-Romeins Museum tal van lezingen. Op woensdag 16 maart vertelt Dimitri Van Limbergen (Universiteit Gent) een boeiend verhaal over hoe de Romeinen wijn maakten. Waar lagen de wijngaarden in de Romeinse tijd? Welke systemen en technieken waren er? Hoe smaakten de wijnen? Wat was de rol van het klimaat?