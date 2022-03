Ladies Circle 37 Tongeren schenkt 1.500 euro aan Viio

“Wij kunnen altijd op de steun van de Viio rekenen voor het gebruik van hun accommodatie”, zegt Jessica Jorissen van Ladies Circle 37 Tongeren. “Nu kunnen we iets teruggeven dat de school goed kan gebruiken. Onderwijs is heel belangrijk in de opvoeding van een kind en elk kind is belangrijk.” Het geschonken bedrag zal besteed worden aan de ‘kansgroepen’ voor leerlingen die het thuis moeilijk hebben.