DEBAT. Pas jij je gedrag aan aan de stijgende energieprijzen?

Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne swingen de energieprijzen voor zaken als gas, elektriciteit en brandstof de pan uit. Verschillende politieke initiatieven zullen in de nabije toekomst op tafel komen om een te hoge energiefactuur tegen te gaan, maar wat voor impact hebben die stijgende prijzen bij jou? Laat je de auto wat vaker staan? Zet je de verwarming enkele graden minder? Houd jij je elektriciteitsmeter wat beter in de gaten? Laat het ons hier weten.