Aalscholver doodgeschoten aan vijver De Motten in Tongeren

Archiefbeeld. De aalscholver is een grote, zwarte vogel die wel een halve kilo vis per dag kan verorberen. — © Rob Voss

Tongeren

Aan de vijver in stadspark De Motten in Tongeren hebben onbekenden dinsdagochtend een aalscholver doodgeschoten. De aalscholver is een beschermde vogelsoort. De politie Tongeren-Herstappe onderzoekt de feiten.