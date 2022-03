Zeven tikjes van de klok was uiteindelijk het verschil tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar na afloop van de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico. In het voordeel van onze landgenoot die de chronorace afsloot op de tweede plaats, elf tellen trager dan een alweer ongenaakbare wereldkampioen Filippo Ganna.