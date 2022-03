100-jarige Thieu schrijft nog maandelijks gedicht voor Heyviskrantje

Thieu is zeer geliefd bij zijn medebewoners. Hij verblijft in het woonzorgcentrum sinds 2013. “Mijn echtgenote en ik kwamen samen naar Heyvis omdat het thuis niet meer zo goed lukte. We zaten hier gezellig samen. Helaas is mijn echtgenote snel achteruitgegaan en overleed ze enkele jaren geleden.”“Ik heb altijd graag gelezen en heb nog steeds genoeg ideeën om te schrijven”, zegt Thieu. Hij schrijft dan ook maandelijks een gedicht voor het Heyviskrantje en typt dit zelf uit op de computer. Ook schrijft hij een kaartje voor alle jarigen. Hij kleurt veel, kaart met enkele medebewoners en doet aan diamond painting. Zijn creaties vormen een mooie decoratie voor de afdeling.Gedicht van Thieu:Maart 2022Een maand gelijk een anderMet corona en wisselvallig weerVoor mij zit er iets achterIkzuchtig wil ik dat ge het weetIn die maand word ik 100 jaarNiets bijzonders, zo zijn er meerHier in Heyvis toch wat raarHet is hier steeds een vrouw geweestIk heb zoals u allenAl heel wat meegemaaktHoud het goede in gedachtenHet minder goede heeft afgedaanZo lang er leven is, is er hoopDat moeten we overwegenMet bluffen of klagen is niets te koopBedenk, wij leiden hier een rustig levenAls straks de lente begintMet wat zon en warmteVoelen wij ons ook goed gezindAls Valentijn om te omarmenZo gaan de dagen weer voorbijEn zijn we weer wat ouderSterkte en moed voor u en mijWant we willen nog wat ouder wordenTjeu