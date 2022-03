Leerlingen De Zeppelin Donk bouwen Europese kunstwerken na

De opdracht was om een monument of bezienswaardigheid uit een gekozen land na te bouwen. De leerlingen hadden er enorm veel zin in en al snel kwamen er vele creatieve ideeën bovendrijven. Er werd in de klas voldoende tijd besteed aan de uitwerking ervan. Het samenwerken was voor deze opdracht van cruciaal belang. Ze overlegden omtrent materialen, leerden schetsen maken, verzamelden informatie via de tablets... Kortom, het werden plezante en vooral leerrijke namiddagen met een schitterend eindresultaat.