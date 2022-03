Gemeenteraad vergadert op 14 maart opnieuw fysiek in ’t Paenhuys

Nu de coronamaatregelen behoorlijk versoepeld werden, kunnen ook de gemeente- en OCMW-raad opnieuw fysiek vergaderen. Hun eerstvolgend bijeenkomst vindt plaats op maandag 14 maart vanaf 20 uur. Dat gebeurt weliswaar nog niet in de raadszaal van het gemeentehuis maar in de grote zaal van ontmoetingscentrum ’t Paenhuys.

Traditioneel zijn ook eventuele geïnteresseerden welkom en wordt de officiële vergadering voorafgegaan door een ‘vragenkwartiertje’ waarin de Riemstenaar het college van burgemeester en schepenen kan interpelleren over kwesties van gemeentelijk belang. Aan de agenda staan o.m. volgende punten: aankoop van diverse percelen voor uitbreiding van de ambachtelijke zone Op ’t Reeck, kennisneming van het jaaractieplan van de brandweerzone Oost-Limburg, vaststelling van de werkingstoelagen 2021 - 2022 aan de diverse verenigingen, huurovereenkomst voor het gebruik van lokalen voor kunstonderwijs in zaal De Bond Val-Meer en aanstelling van gemeentelijke afgevaardigden in diverse interlokale verenigingen t.v.v. de uitgetreden schepenen Pauly en Eycken.

Belangstellenden zijn maandag 14 maart welkom in ’t Paenhuys op voorwaarde dat ze de aangegeven veiligheidsmaatregelen volgen.

Eddy Vandoren