Diepenbekenaren brengen hulp naar grens met Oekraïne

Zij organiseerden ieder een inzamelactie voor Oekraïne. Patrick Heleven, die in Zonhoven woont, hield een inzameling zowel in Diepenbeek als Zonhoven, met groot succes. Het begon klein met twee wagens maar dat werden ondertussen vier bestelwagens. Gepakt en gezakt vertrokken ze op weg naar de grens Polen-Oekraïne. Na een veilige rit werd er zondagavond halt gehouden op 50 km van Krakau. Maandag bleven er nog 225 km te doen tot aan de dropzone. Ondertussen is iedereen veilig en wel aangekomen en zijn alle goederen met open armen ontvangen.