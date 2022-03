Landelijke Gilde Alken snoeit weer

Snoeien is een vak apart. Dat weten ze bij de Landelijke Gilde als geen ander. De tuinpoort stond wijd open om iedereen die dat wilde de kneepjes van het correct snoeien bij te brengen.

Na een lange gedwongen stilstand startte de Landelijke Gilde van Alken vorige week op zaterdagmorgen onder een stralende zon een snoeidemo in de boomgaard van Freddy Vanoppen.20 leden volgden met aandacht hoe bessenstruiken, appel- en perenbomen, abrikozen, kersen en zelfs bramen wanneer en hoe best gesnoeid worden.De les werd gezellig afgesloten met een lekkere wafel bij en dampende tas koffie en de lekkere exclusieve Landelijke Gilden plattelandsborrel. Afgelopen zaterdag was er een tweede aflevering, waarin het snoeien van de siertuin centraal stond.