Kinrooi, Maaseik

Het was voor alle betrokken partijen improviseren tot op het laatste moment, maar uiteindelijk vonden tientallen Oekraïense oorlogsvluchtelingen toch een veilige, tijdelijke opvang in Kinrooi en Maaseik. De mensen waren op initiatief van enkele vrijwilligsters naar onze provincie afgezakt na een urenlange busreis in een dubbeldekker.