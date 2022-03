Dua Lipa opnieuw beschuldigd van plagiaat

De Britse zangeres Dua Lipa wordt voor de tweede keer in een week tijd beschuldigd van plagiaat in haar hit ‘Levitating’. Ze zou materiaal uit twee discotracks overgenomen hebben.

In een klacht die vrijdag werd ingediend in de federale rechtbank van Manhattan, beschuldigen songwriters L. Russell Brown en Sandy Linzer Dua Lipa ervan hun nummers ‘Wiggle and a giggle all night’ (1979) en ‘Don Diablo’ (1980) te hebben gekopieerd. Vooral de openingsmelodie, die ook op Tiktok viraal ging, ligt onder vuur.

Oordeel hieronder zelf:

'Levitating'

De ‘kenmerkende melodie’ in kwestie is erg kort, maar wordt verschillende keren in het nummer herhaald. Ook ging net dit stukje van het lied viraal op Tiktok. Volgens de advocaten van Brown en Linzer heeft de hit daar een groot deel van zijn populariteit aan te danken. ‘De kenmerkende melodie is het meest beluisterde en herkenbare deel van het werk en speelt een cruciale rol in de populariteit,’ stelden de advocaten volgens Billboard.

In een eerder interview gaf de zangeres aan dat ze haar inspiratie voor de ‘retro sound’ van haar album uit oude pophits heeft gehaald. Volgens Brown en Linzer bekrachtigt deze stelling hun klacht.

'Wiggle and a giggle all night'

'Don Diablo'

Het is niet de eerste keer dat Dua Lipa met haar hit in opspraak komt. Een week geleden legde Artikal Sound System, een reggaeband uit Florida, al een klacht neer in verband met plagiaat. Volgens hen zijn er niet te ontkennen gelijkenissen tussen hun nummer ‘Live your life’ en de hit van de Britse popster. Het is volgens de reggaeband onmogelijk dat de zangeres en haar entourage ‘Levitating’ schreven zonder zich te baseren op elementen uit hun lied.

'Live your life'

‘Levitating’, uitgebracht in 2020 op Dua Lipa’s tweede studioalbum Future Nostalgia, stond 68 weken in de Billboard top 100 en werd uitgeroepen tot de nummer 1 in de ‘hot 100’-songs voor 2021. Het is ook de langstlopende top 10-song ooit door een vrouwelijke artiest in deze bekende hitlijst.

Dua Lipa en haar entourage reageerden voorlopig niet op de aanklachten.