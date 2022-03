Aantal vrouwen in bouwsector met vijfde gestegen in vijf jaar tijd

Het aantal vrouwelijke werknemers in de bouwsector is met 19 procent toegenomen tussen 2015 en 2020. Dat meldt de Confederatie Bouw op Internationale Vrouwendag. Uit de analyse blijkt ook dat in diezelfde periode het aantal vrouwelijke zelfstandigen in de bouw met 35 procent toenam.

“De bouw evolueert van een eerder zware, vuile en onveilige sector naar een technologische, propere en veilige sector. Die evolutie trekt duidelijk meer vrouwen aan”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Hoewel er sprake is van een vrouwelijke opmars, blijft de bouw desondanks nog een mannenbastion, zo blijkt. Van alle zelfstandigen die actief zijn in de bouw is 6 procent een vrouw. Bij de werknemers gaat het om 9,3 procent.

De Confederatie Bouw roept vrouwen daarom op om nog meer aan de slag te gaan in de bouwsector. “De bouw is niet langer die sector van 20 of 30 jaar geleden, maar een pak technischer en technologiegericht geworden”, aldus Demeester. “Dat digitaliseringsproces zal zich de komende jaren razendsnel verderzetten. Dat heeft verschillende gevolgen. Zo zal de bouwsector veel meer nood hebben aan technische profielen, maar zal een deel van het werk ook lichter, nog properder en nog veiliger worden. En bovendien zijn er momenteel ruim 18.000 openstaande vacatures in onze sector, waardoor de stap richting bouw makkelijk gezet is.”