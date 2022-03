Tienduizenden moeten evacueren in Sydney door overstromingen

Meteorologen waarschuwen voor overstromingen als gevolg van “intense regenval en een zeer gevaarlijke onweersbui”, vooral in Sydney en Hawkesbury en de Blue Mountains. “Er staat ons een zware 24 uur of zelfs 48 uur te wachten’“, klinkt het bij de Australische meteorologische dienst. “En zelfs als de regen op woensdag en donderdag stopt, staan de rivieren nog steeds onder water.”

Sinds 1 januari is er in Sydney al bijna 822 millimeter regen gevallen. Daarmee is het de natste start van het jaar in de stad sinds de start van de metingen.

Het dodentol na de overstromingen, die een groot deel van de oostkust van Australië hebben getroffen, is dinsdag gestegen tot 18. De politie is nog steeds op zoek naar een moeder en zoon. Hun auto is in het westen van Sydney gevonden.

Het noodweer heeft vergelijkbare schade aan eigendommen en wilde dieren toegebracht als de bosbranden van 2019 en 2020, zegt een woordvoerder van de hulpdiensten. “Ze hebben dezelfde gevolgen voor de bevolking: afgesloten wegen, beschadigde infrastructuur en stroomuitval”, klinkt het.

In het noorden van de deelstaat New South Wales hebben de overstromingen huizen verwoest, auto’s weggespoeld en honderden bewoners gedwongen op hun daken te schuilen. Mullumbimby, een stadje ten zuiden van Brisbane, is al enkele dagen van de rest van de wereld afgesloten. Er is geen telefoonverbinding en hulp van buitenaf geraakt er niet.