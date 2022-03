Nederlandse expert waarschuwt: “Poetin wil Zelenski op de knieën krijgen met kernwapen”

De drie onderhandelingsrondes tussen Russische en Oekraïense delegaties lijken niet veel te hebben opgeleverd. Kunnen we op korte termijn iets verwachten van diplomatiek overleg? Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en veiligheidszaken aan de Universiteit van Leiden, ziet een lichtpuntje maar vreest vooral de gevolgen wanneer de Oekraïense president Zelenski weigert toe te geven aan de Russische eisen. “Dan kan Rusland wel eens een kernwapen tot ontploffing brengen”, zegt hij maandagavond in TerZake.

Na drie onderhandelingsrondes met delegaties zonder grote tenoren, gaan later deze week de ministers van Buitenlandse Zaken van de beide strijdende landen voor het eerst rond de tafel zitten. “Een hele goeie zaak”, meent Rob de Wijk, die onder meer al schreef over de machtspolitiek van Rusland. “Daarna kan je nog maar één niveau hoger gaan, dat van de presidenten.”

Mogen we dan binnenkort de hoop koesteren op een opening? Rob de Wijk ziet doorheen al het stof toch een mogelijk lichtpuntje. “Al sinds de eerste onderhandelingen liggen de Russische eisen op tafel. Dat gaat onder meer over neutraliteit van Oekraïne, maar wat niet meer in dat pakket zit is die ‘denazificatie’ van Oekraïne.” Als Rusland inderdaad afziet van die laatste eis wil dat volgens de Wijk zeggen dat het niet langer eist dat het regime van president Zelenski moet opstappen. “Kennelijk broeden ze daar op en dan kan je spreken van een muizengaatje dat kan leiden tot een oplossing. Als je een onderhandeling wil hebben die ergens toe leidt wil je dat Zelenski een uitweg wordt geboden en dat hij in het zadel kan blijven zitten.”

Rob de Wijk

Demonstratieve inzet

Maar wat nu als Zelenski niet zou ingaan op die opening die Rusland biedt? “Dan gaat de strijd door en zal de situatie alleen maar verder escaleren”, vreest de Wijk. “Rusland zal dan alles op alles zetten om de strijd te winnen. Er zal dan een guerilla plaatsvinden in de steden en hoe dat zal eindigen, weet ik niet.”

Volgens de expert broedt Rusland al een tijdje op een zorgwekkende strategie. “In Rusland wordt er gefilosofeerd om een einde aan een strijd te maken door eerst te escaleren om vervolgens te kunnen de-escaleren.” Concreet kan dat volgens de Wijk betekenen dat Poetin er niet voor zal terugdeinzen om ergens een kernwapen tot ontploffing te brengen.

“Dat betekent niet dat dat kernwapen gedropt zal worden boven een stad of boven een troepenconcentratie. Eerder zal dat gebeuren op een plek waar dat niet al te veel schade zal aanrichten.” Concreet kan Rusland een kernwapen kilometershoog in de lucht laten ontploffen, waardoor er wel een kenmerkende paddenstoel te zien zal zijn, maar er al bij al weinig schade zal zijn.

Rob de Wijk spreekt in dat geval van ‘demonstratieve inzet’, met de bedoeling om de tegenstander op de knieën te krijgen. “Zelenski krijgt dan het signaal: als je je niet over geeft is de volgende stap misschien wel een kernbom lager bij de grond laten ontploffen, met enorme schade tot gevolg.” De Wijk verwijst daarvoor naar een doctrine die Poetin in 2020 nog ondertekende.

Claude Van de Voorde, militaire vertegenwoordiger voor België bij de NAVO en voormalig commandant van de Belgische luchtmacht, werd deze denkpiste later op de avond in De Afspraak voor de voeten gegooid. “Ik zou met dit soort theorieën toch maar erg oppassen”, zo was hij kort. Wel stelt hij vast dat Poetin “de grenzen aftast”. Daar wijst de strijd rond de kerncentrale van Zaporizja enkele dagen geleden op.