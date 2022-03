Bus met 75 oorlogsvluchtelingen aangekomen in Maaseik

In Maaseik is in de nacht van maandag op dinsdag een bus met 75 vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Dat meldt een van de initiatiefnemers en logistiek medewerker Jurgen Davids.

De Oekraïners werden onder meer opgewacht door medewerkers van het Rode Kruis. In de zaal die snel is omgetoverd tot een opvangcentrum, kunnen ze kledij en ander materiaal krijgen.

Een groep van maximum 35 vluchtelingen wordt tijdelijk opgevangen in ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren. In Kinrooi kunnen zo’n 20 mensen terecht in buurthuis De Borg in Kessenich. De overige vluchtelingen hebben ervoor gekozen om met de bus verder te rijden naar Nederland.

Diana Kadushina uit Kinrooi (midden) keerde naar Limburg terug met een dubbeldekker vol Oekraïense oorlogsvluchtelingen, het merendeel vrouwen. — © rr

© Boumediene Belbachir