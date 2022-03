Nederlandse actie voor slachtoffers levert 106 miljoen euro op

Een donatieactie voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne heeft in Nederland al 106 miljoen euro opgeleverd. Verschillende radio- en televisiezenders namen deel aan de actiedag. De regering legt 15 miljoen euro bij.

Met de opbrengst bieden hulporganisaties noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners.

De teller van de actie Giro555 stond rond 6 uur maandagochtend nog op 21,4 miljoen euro, het moment waarop de speciale radio-uitzending van start ging. ‘s Avonds was er het tv-programma “Samen in actie voor Oekraïne” dat liep op drie zenders.

In Vlaanderen zetten mediagroepen VRT, DPG Media en SBS hun schouders onder de steunactie van Consortium 12-12 voor Oekraïne. Er loopt een spot op hun zenders waarin wordt opgeroepen te storten op het rekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 of online via www.1212.be.