Hoe Oekraïne wordt bewapend voor oorlog die Russen moet uitputten

De voorbije weken beloofden meer dan veertig landen militaire steun aan Oekraïne. De verwachting was dat de hulplijnen vanuit die landen bestookt zouden worden door Russische gevechtsvliegtuigen. Maar het lijkt erop dat de Russen de nodige vuurkracht daarvoor ontbreken, want de bulk van de beloofde wapens is ondertussen ongehinderd gearriveerd. De geleverde wapens zorgen er nu mee voor dat de Russische opmars wordt vertraagd. Maar de leveringen – gestuurd door Washington – maken duidelijk dat veel wapens ook bedoeld zijn om een lange verzetsoorlog mogelijk te maken. Die moet de Russen uitputten.