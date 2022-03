Oekraïense moeders makkelijke prooi voor uitbuiters: “Slachtoffers liggen voor het rapen”

Alleenstaande mannen in Vlaanderen die zich kandidaat stellen om een “mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw” op te vangen. Het schokt niet alleen een nobele vrijwilliger uit Zelzate, volgens hulporganisatie Payoke is het typerend voor het mogelijke misbruik van vluchtende Oekraïense vrouwen en kinderen dat ons straks te wachten staat. “Voor mensen met slechte bedoelingen is deze oorlog een gedroomde kans”, zegt directeur Klaus Vanhoutte.