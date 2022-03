WTA Indian Wells: Kirsten Flipkens neemt eerste horde in kwalificaties

Flipkens versloeg in de eerste kwalificatieronde de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 92) in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 28 minuten. Om een plaats in de hoofdtabel moet de 36-jarige Kempense voorbij de Amerikaanse Caty McNally (WTA 172) of de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 184).

Greet Minnen (WTA 80), het topreekshoofd van de kwalificaties, speelt maandag haar eerste kwalificatieronde tegen de Japanse Mai Hontama (WTA 126). De 24-jarige Minnen sukkelde de voorbije week met buikproblemen. Eind februari moest ze hierdoor in de finale van het ITF-indoortoernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan opgeven en vorige week liet ze verstek gaan voor het WTA-toernooi van Lyon.

Elise Mertens (WTA 23), Alison Van Uytvanck (WTA 58) en Maryna Zanevska (WTA 68) staan op het toernooi in Californië rechtstreeks op de hoofdtabel.