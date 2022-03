Camille Laus eindigt als tweede in Belgrado, chrono is bescheiden

Camille Laus is maandagavond als tweede gefinisht op de 400 meter bij de World Athletics Indoor Tour in het Servische Belgrado. Ze klokte 53.38.

Het persoonlijk record van Laus, die zowel individueel als met de Belgian Cheetahs geplaatst is voor het WK indoor in Belgrado, staat sinds midden februari op 52.62. Daar bleef ze maandag dus een heel eindje boven. De winst ging in Belgrado naar de Sloveense Anita Horvat in 53.07.

Behalve Laus liep ook Cynthia Bolingo dit indoorseizoen onder de WK-limiet op de 400 meter, maar zij gaf ondertussen forfait voor het WK met een knieblessure. Het WK indoor in Belgrado vindt plaats van 18 tot en met 20 maart.