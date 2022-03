Ongeslagen Genkse beloften blijven op titelkoers na gelijkspel in snedige topper

Een vroege kopbalgoal van Nemeth, die na een voorzet van Swerts sneller op de bal was dan doelman Verbruggen, opende al na een kwartier de debatten. Arnstad knalde in de openingsminuut na rust de gelijkmaker tegen de netten. Verder blonk thuisdoelman Leysen uit met enkele topreddingen, maar moest ook Verbruggen vlak voor affluiten de doorgebroken John afstoppen.

Geen strafschop

Scheidsrechter Viki De Cremer had bij de thuisaanhang de boter gegeten, toen ze twintig minuten voor affluiten eerst naar de stip leek te wijzen voor een fout van Sardella op Nemeth, maar het uiteindelijk bij een vrijschop op de rand van de grote rechthoek hield. De videobeelden gaven haar achteraf gelijk.

© Dick Demey

Anderlecht blijft zo op kop, maar naaste achtervolger Genk heeft naast drie punten ook drie wedstrijden minder achter zijn naam. Beide ploegen staan nu al dicht bij een ticket voor 1B.

Vrijdag spelen de Genkse beloften al opnieuw een belangrijke thuismatch. Club Brugge komt dan op bezoek in de halve finales van de beker van België U21, de winnaar speelt op 30 april de bekerfinale tegen Anderlecht.

Via titel U18 naar Youth League

Niet alleen de beloften zetten dit seizoen topprestaties neer, ook in de drie volgende jeugdcategorieën (U18, U16 en U15) prijkt KRC Genk op de tweede plaats. Bij de U15 en U16 is dat een bijzonder prettige ‘bijzaak’. Elke wedstrijd wordt natuurlijk afgetrapt met als doel de drie punten te pakken, maar de individuele ontwikkeling van de spelers komt tot 16 jaar op de eerste plaats. Daarom wordt er voortdurend geroteerd om iedere speler zo veel mogelijk speelminuten te kunnen geven.

© Dick Demey

Dat verandert vanaf de U18. Daar kiest de coach voor de sterkste ploeg. Niet alleen omdat het de voorlaatste stap is richting A-kern, ook omdat aan het eindklassement een belangrijke bonus vasthangt. De kampioen - en alleen de kampioen, het ticket kan nooit doorschuiven naar de tweede - in de hoogste U18-reeks is, samen met de U18 van elke Belgische Champions League-deelnemer, zeker van een ticket voor de Youth League. Nummer twee KRC Genk telt na 18 van de 24 speeldagen één puntje minder dan leider Club Brugge, die in het competitieslot nog naar de Jos Vaessen Academy afzakt.

Mede daarom werd zaterdag de winnende treffer in de topper op Anderlecht (2-3) uitbundig gevierd. De prachtige campagne in de Youth League smaakt duidelijk naar meer, waardoor de titelstrijd bij de U18 minstens even intens wordt als die bij de beloften.

© Dick Demey

KRC GENK: Leysen – Van Genechten, Didden, Monamay, Rommens – Swerts (79’ Van De Perre), Geusens, El Khannouss (86’ Godts) – John, Nemeth, Abid.

ANDERLECHT: Verbruggen – Michez, Sardella, Engwanda-Ongena, Bouchouari – Arnstad, Leoni – Agyei (76’ Lokesa), Stroeykens, Amuzu (65’ De Wilde) – Stassin.

Doelpunten: 15’ Nemeth 1-0, 46’ Arnstad 1-1.

Gele kaarten: Van Genechten, Sardella, Arnstad.

Scheidsrechter: Viki De Cremer.

Toeschouwers: 1250.