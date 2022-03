Aardschokje na UK Open: historische nieuwe nummer 1, tranen bij Gerwyn Price, drama voor Michael van Gerwen (en enkele Belgen)

Peter Wright is namelijk over Gerwyn Price naar de koppositie gesprongen op de PDC Order of Merit, de tweejarige wereldranglijst. Dat zat er al enkele weken aan te komen omdat ‘The Iceman’ een pak meer prijzengeld te verdedigen had dan de huidige wereldkampioen. Price hield Wright aanvankelijk nog af, maar ging er afgelopen weekend in de kwartfinales uit terwijl hij minstens de finale moest halen om nummer één te blijven. De 51-jarige Wright is zo de eerste Schot ooit aan kop van de Order of Merit en meteen de oudste darter ooit die deze mijlpaal voor het eerst bereikt.

Price telt nu 1.169.000 pond aan prijzengeld, nog steeds een fenomenaal bedrag, maar Wright zit aan 1.190.000,25 pond. Het is quasi ongezien dat twee darters tegelijk zo veel geld bij elkaar speelden. Nummer drie James Wade volgt op ruimte afstand met 571.000 pond. ‘The Machine’ is daarmee wel over Michael van Gerwen gewipt. De Nederlander is zelfs naar de vijfde plaats gezakt door de finaleplaats van Michael Smith, de nieuwe nummer vier van de wereld. Het is al van eind 2012 geleden dat ‘Mighty Mike’ zo laag op de Order of Merit stond...

Tranen en zakkende Belgen

“Goed gespeeld Michael Smith. Je deed wat je moest doen. Teleurgesteld, maar het is wat het is. Proficiat Peter Wright met je nummer één”, schreef ‘The Iceman’ op Instagram na zijn nederlaag. Wat later plaatste hij ook een selfie nadat hij gehuild had. “Dit deed pijn, maar ik kom terug”, aldus Price, die overigens ook een WhatsApp-conversatie met de verliezende finalist op de UK Open deelde. Smith vond het niet kunnen dat het publiek (opnieuw) bijzonder vijandig was tegenover Price.

Intussen blijft Dimitri Van den Bergh stevig in de top tien. ‘The Dreammaker’ verloor in de vijfde ronde, maar is weer iets dichter bij nummer acht Jonny Clayton gekomen en hoeft voorlopig weinig te vrezen van nummer tien Rob Cross.

De andere Belgen verging het minder op de Order of Merit. Kim Huybrechts is twee plaatsen gezakt en staat nu 36ste. Mike De Decker bevindt zich opnieuw buiten de top 64, hij is drie plaatsen gezakt na een nederlaag in de derde ronde. Ook Geert De Vos en Mario Vandenbogaerde moeten plekken prijsgeven. Enkel Brian Raman is opnieuw wat opgeschoven, hij staat nu 91ste.

De top tien en de Belgen (in 1.000 pond):

1. Peter Wright - 1190.25 (+1)

2. Gerwyn Price - 1169 (-1)

3. James Wade - 571 (+1)

4. Michael Smith - 569.75 (+1)

5. Michael van Gerwen - 550.25 (-2)

6. Gary Anderson - 472.5

7. Jose de Sousa - 435.5

8. Jonny Clayton - 411.75

9. Dimitri Van den Bergh - 411.25

10. Rob Cross - 347

...

36. Kim Huybrechts - 126.5 (-2)

66. Mike De Decker - 49.75 (-3)

82. Geert De Vos - 11.25 (-2)

91. Brian Raman - 6 (+2)

113. Mario Vandenbogaerde - 2.25 (-8)

127. Kenny Neyens - 1 (nieuw)