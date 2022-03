Lommel wil meer inzetten op Buurt Informatie Netwerken

De stad Lommel en de lokale politie wil bewoners meer betrekken bij de veiligheid in hun buurt via Buurt Informatie Netwerken. De communicatie zal verlopen via de BIN-platformen. De protocollen hiervoor werden ondertekend in het politiekantoor.

In 2015 werden in Lommel de eerste BIN’s opgestart, maar nu zeven jaar later willen de stad en de politie de draad terug opnemen volgens de laatste protocollen. Een BIN wordt opgestart door bewoners, een buurtvereniging of door de politie zelf. Na overleg met de politiediensten en lokale overheid wordt een proces ingeleid dat uitmondt in een charter. Na een erkenning van de FOD Binnenlandse Zaken kan een BIN dan officieel van start gaan. “Om een duidelijk onderscheid te bewaren tussen dringende en niet-dringende berichten worden twee verschillende BIN-platformen gebruikt”, duidde inspecteur en BIN -coördinator Franky Claeys. “Bovendien wordt er niet alleen gecommuniceerd vanuit de burgers, ook de politie zal deel uitmaken van de BIN’s door preventietips en door het geven van informatie.” In het bijzijn van de coördinatoren van de acht BIN’s die Lommel momenteel telt werden de protocollen ondertekend. “Blauw op straat is belangrijk, maar op elke hoek een agent is niet realistisch”, onderstreepte burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Een buurtbewoner kan daarom bijdragen aan de veiligheid door sociale controle uit te oefenen en informatie te delen met buren en politie.” De burgemeester hoopt dat de doorstart navolging krijgt en nog meer buurten zich aandienen om een netwerk uit te bouwen. “We willen in de wijken graag inzetten op een goed contact met de wijkagenten en de BIN’s kunnen hiervoor een waardevol instrument zijn.”