Philipsen houdt pijnlijke heup over aan val tijdens waaieretappe in Parijs-Nice

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) was een van de tientallen renners die in de waaierrit tegen de grond sloeg. Hij was zwaar ontgoocheld, maar kwam met de schrik vrij. “Het zijn enkel schaafwonden”, stelde ploegleider Gianni Meersman nadat Philipsen door de teamarts werd onderzocht. “Hij heeft vooral veel pijn aan de linkerheup. En hij was ook triest omdat hij viel terwijl hij vooraan in de groep zat. Zijn kansen op een ritzege werden zomaar uit handen geslagen.”

Het zwaarste slachtoffer maandag was Nils Eekhoff (Team DSM). De Nederlander was na zijn val even buiten bewustzijn en werd met een schedeltrauma naar het ziekenhuis gevoerd.(hc)