Lommel

Center Parcs maakt het aanbod in haar restaurants nog duurzamer en gezonder. Directeur Erwin Dezeure tekende vandaag het CSR charter met horecapartner Albron. Center Parcs heeft zich op deze manier verbonden aan zeven doelstellingen. Inzetten op duurzame voeding met een focus op streekproducten en het recycleren van afval zijn de belangrijkste items in het charter. Vanaf vandaag is de menukaart uitgebreid met gezonde gerechten.