Olympische medaillewinnaars Bart Swings en Hanne Desmet op bezoek bij de Koning en de Koningin

Hoog bezoek voor koning Filip en koningin Mathilde maandagavond. Olympische medaillewinnaars Bart Swings en Hanne Desmet kwamen op visite in Laken.

Swings knalde twee weken geleden naar goud op de massastart, terwijl Desmet daarvoor brons had gepakt in het shorttrack. Swings schaatste afgelopen weekend ook nog eens naar brons op het WK allround, terwijl Desmet opnieuw is beginnen trainen na een welverdiende vakantie.

Maandag mochten ze dus op de foto en een babbeltje slaan met het Belgische koningspaar. “Het was een eer om mijn medaille te mogen tonen aan onze koning en koningin”, aldus Swings.

© BELGA