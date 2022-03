Vraag naar veiligheidsadvies neemt toe door de oorlog in Oekraïne

Genk

Door de oorlog in Oekraïne maken steeds meer mensen zich zorgen over hun veiligheid. Dat blijkt ook uit het toenemende aantal aanvragen om veiligheidsadvies bij het gespecialiseerde bedrijf Bluespear in Genk. Bluespear is een veiligheidsspecialist in extreme situaties zoals oorlog, gevangenschap en ontvoering. Het bedrijf geeft ook overlevingstrainingen aan mensen die reizen naar conflictgebieden. Dat kan gaan van journalisten tot werknemers van humanitaire organisaties. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne regelt het bedrijf lokale fiksers voor journalisten ter plaatse. Ook het aantal aanvragen om veiligheidstrainingen neemt toe.